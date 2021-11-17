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【通關在望？】C基金李浩德：珠寶股最受惠

財金猛人追蹤 07:28 2021/11/17

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特區政府近日為與內地通關，不斷收緊防疫限制，包括擴大強制使用「安心出行」範圍，及減少豁免檢疫群組，並有傳將最快在12月達成第一階段通關。

專訪兩大專家 拆局中外形勢 詳見：【下一頁

對於中港兩地有傳將通關，現任「C基金」基金經理、鵬格斯資產管理首席投資總監李浩德在接受《投資理財周刊》訪問時表示，一旦通關措施可以實現，必然會利好本地零售股。

零售消費股一定會受惠，始終過去10幾年，香港零售股主要客源都係內地旅客，如果佢地可以喺香港消費，可以刺激返生意。

更知李浩德嘅投資心法，可點擊下圖。

    點擊圖片放大
    +2

李浩德較看好經營珠寶的公司，因內地最近的珠寶如金飾消費增強，在內地有龐大分店網絡的周大福 （01929） 銷售亦回暖。

內地的珠寶消費持續回暖，10月份，社會消費品零售總額40,454億元人民幣，按年增4.9%，較2019年10月份增長9.4%，其中，10月金銀珠寶類消費按年增12.6%，今年首10個月增長為38.1%。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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