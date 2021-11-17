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【內銷增速】無得出國 家具公司成大贏家

研究報告 08:15 2021/11/17

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敏華控股 （01999） 公布截至今年9月底止的中期業績，期內營收按年增53.9%至102.1億港元；東方表行 （00398） 亦發出盈喜，截至9月30日的中期純利按年增最少1.76倍至超過1.6億元，兩間公司都是中國內銷高增長受惠者。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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