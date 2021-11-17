【內銷增速】無得出國 家具公司成大贏家（第二版） 研究報告 11:37 2021/11/17 分享： 敏華控股 （01999） 公布截至今年9月底止的中期業績，期內營收按年增53.9%至102.1億港元；東方表行 （00398） 亦發出盈喜，截至9月30日的中期純利按年增最少1.76倍至超過1.6億元，兩間公司都是中國內銷高增長受惠者。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【拜登難題】美前財長警告若未能解決這問題 特朗普可能將回朝？（第三版） 2021/11/16 【拜登難題】美前財長警告若未能解決這問題 特朗普可能將回朝？（第三版） 內房蝕讓港樓情況值得關注 2021/11/16 內房蝕讓港樓情況值得關注 【通關在望？】C基金李浩德：珠寶股最受惠 今日 【通關在望？】C基金李浩德：珠寶股最受惠 你可能感興趣 【拜登難題】美前財長警告若未能解決這問題 特朗普可能將回朝？（第三版） 17:30 2021/11/16 【拜登難題】美前財長警告若未能解決這問題 特朗普可能將回朝？（第三版） 內房蝕讓港樓情況值得關注 16:03 2021/11/16 內房蝕讓港樓情況值得關注 【通關在望？】C基金李浩德：珠寶股最受惠 今日 10:42 【通關在望？】C基金李浩德：珠寶股最受惠 最新專欄文章 【高息股尋寶】長和系內多高息 哪一隻值博？ 今日 【高息股尋寶】長和系內多高息 哪一隻值博？ 【跨年布局】興業證券5長3短捉八方機遇（附綜合券商預測圖） 2021/11/16 【跨年布局】興業證券5長3短捉八方機遇（附綜合券商預測圖） 房地產靠ESG升值？（第二版） 2021/11/16 房地產靠ESG升值？（第二版） 【ESG概念】碳中和受惠：吉利（第4版） 2021/11/16 【ESG概念】碳中和受惠：吉利（第4版） 【雙十一戰報】券商預視增長 京東上周獲市場用腳投票 2021/11/15 【雙十一戰報】券商預視增長 京東上周獲市場用腳投票 中國市場 大行報告 市場動向 疫情 家具 盈喜 派息 營收 每股派息 港元