放水救市引發通脹之火 氣候變化加劇火勢 國際 16:05 2021/11/17 分享： 對於執政美國民主黨來說，通脹是重大麻煩，早前公布的10月消費物價指數（CPI）數據創30年高，旋即被共和黨用來大造文章，引述聯儲局報告指，通脹對收入較低美國人傷害尤大，順勢振振有辭怪責民主黨大灑金錢，為通脹助燃，連累普羅大眾。有一定事實基礎的凌厲攻勢，令民主黨難以招架。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 拜登打擊通脹 撤銷關稅為上策 2021/11/15 拜登打擊通脹 撤銷關稅為上策 通脹「海嘯」醞釀 拜登真正夢魘 2021/11/14 通脹「海嘯」醞釀 拜登真正夢魘 共和黨先拔頭籌 拜登強制打針告吹？ 2021/11/11 共和黨先拔頭籌 拜登強制打針告吹？ 瑞典佛系抗疫 結果出人意表 2021/11/10 瑞典佛系抗疫 結果出人意表 多幅地圖展示「能源世界」 石油未來依然重要 2021/11/12 多幅地圖展示「能源世界」 石油未來依然重要 你可能感興趣 拜登打擊通脹 撤銷關稅為上策 18:59 2021/11/15 拜登打擊通脹 撤銷關稅為上策 通脹「海嘯」醞釀 拜登真正夢魘 19:35 2021/11/14 通脹「海嘯」醞釀 拜登真正夢魘 共和黨先拔頭籌 拜登強制打針告吹？ 20:42 2021/11/11 共和黨先拔頭籌 拜登強制打針告吹？ 最新專欄文章 國金札記 - 拜登力遏通脹失控 儲局換帥可顯決心 今日 拜登力遏通脹失控 儲局換帥可顯決心 踢走鮑威爾行嗎？ 儲局換帥可顯決心 2021/11/16 踢走鮑威爾行嗎？ 儲局換帥可顯決心 國金札記 - 拜登打擊通脹 撤關稅最直接 2021/11/16 拜登打擊通脹 撤關稅最直接 國金札記 - 「通脹海嘯」醞釀 拜登真正夢魘 2021/11/15 「通脹海嘯」醞釀 拜登真正夢魘 國金札記 - 共和黨先拔頭籌 拜登打針令告吹？ 2021/11/12 共和黨先拔頭籌 拜登打針令告吹？ 經濟 財政政策 氣候暖化 拉尼娜 通脹 加息 拜登 美國共和黨 美國民主黨 美國