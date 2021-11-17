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放水救市引發通脹之火 氣候變化加劇火勢

國際 16:05 2021/11/17

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對於執政美國民主黨來說，通脹是重大麻煩，早前公布的10月消費物價指數（CPI）數據創30年高，旋即被共和黨用來大造文章，引述聯儲局報告指，通脹對收入較低美國人傷害尤大，順勢振振有辭怪責民主黨大灑金錢，為通脹助燃，連累普羅大眾。有一定事實基礎的凌厲攻勢，令民主黨難以招架。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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