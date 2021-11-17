峰會吹暖風 外資續回歸 名家專區 2021/11/17 分享： 國家主席習近平與美國總統拜登昨日進行視像峰會，一如預期未有就雙邊關稅等具體議題取得共識。惟習近平在鏡頭前稱呼拜登為「老朋友」，加上拜登呼籲中國勿讓競爭演成衝突，都在全球投資者面前展現緩和緊張關係的努力 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 阿里績前窒步 空倉屢創新高 2021/11/16 阿里績前窒步 空倉屢創新高 透視中港美 - 美滙16個月高 恐阻港股反彈 2021/11/15 美滙16個月高 恐阻港股反彈 透視中港美 - 農夫山泉急飈 引發染藍尋寶 2021/11/13 農夫山泉急飈 引發染藍尋寶 透視中港美 - 騰訊腳步放慢 再跌空間有限？ 2021/11/12 騰訊腳步放慢 再跌空間有限？ 透視中港美 - 美儲局未收水 港成交先縮水 2021/11/10 美儲局未收水 港成交先縮水 中國 美滙 習近平 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 網易－S（09999） 退休基金