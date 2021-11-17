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峰會吹暖風 外資續回歸

名家專區 2021/11/17

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國家主席習近平與美國總統拜登昨日進行視像峰會，一如預期未有就雙邊關稅等具體議題取得共識。惟習近平在鏡頭前稱呼拜登為「老朋友」，加上拜登呼籲中國勿讓競爭演成衝突，都在全球投資者面前展現緩和緊張關係的努力

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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中國 美滙 習近平 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 網易－S（09999） 退休基金

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