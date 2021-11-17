峰會吹暖風 外資續回歸

國家主席習近平與美國總統拜登昨日進行視像峰會，一如預期未有就雙邊關稅等具體議題取得共識。惟習近平在鏡頭前稱呼拜登為「老朋友」，加上拜登呼籲中國勿讓競爭演成衝突，都在全球投資者面前展現緩和緊張關係的努力

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