  • 23°C
香港時間 : 20211117日 (週三) 03:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

康德高增長 貴得有道理

名家專區 2021/11/17

分享：

內地股市「習拜會」後回落，但國企指數卻重上9200點並將衝擊「頭肩底」頸綫，而生物科技股昨日普遍向好，藥明康德（02359）估值雖高，但作為行業龍頭，未來盈利複合增長逾37%，股價又放量突破下降軌，有

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 港股短中綫齊發出買入訊號（第四版）
2021/11/16
港股短中綫齊發出買入訊號（第四版）
中字股實力談 - 小米盈利保增長 新旗艦手機登場
2021/11/16
小米盈利保增長 新旗艦手機登場
中字股實力談 - 中港股市50綫爭持 投資者等待習拜會（第四版）
2021/11/15
中港股市50綫爭持 投資者等待習拜會（第四版）
中字股實力談 - 中移動夠吸引 穩增長賺高息
2021/11/13
中移動夠吸引 穩增長賺高息
中字股實力談 - 港股中綫回勇 恒指阻力25900 國指待衝9400（第四版）
2021/11/12
港股中綫回勇 恒指阻力25900 國指待衝9400（第四版）
每股資產淨值 每股盈利 恒生中國企業指數 藥明康德（02359） 人民幣

上一篇文章

吉利現價吸納

下一篇文章

長汽看40元 三角形整固
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版