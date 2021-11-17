康德高增長 貴得有道理

內地股市「習拜會」後回落，但國企指數卻重上9200點並將衝擊「頭肩底」頸綫，而生物科技股昨日普遍向好，藥明康德（02359）估值雖高，但作為行業龍頭，未來盈利複合增長逾37%，股價又放量突破下降軌，有

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