康德高增長 貴得有道理 名家專區 2021/11/17 分享： 內地股市「習拜會」後回落，但國企指數卻重上9200點並將衝擊「頭肩底」頸綫，而生物科技股昨日普遍向好，藥明康德（02359）估值雖高，但作為行業龍頭，未來盈利複合增長逾37%，股價又放量突破下降軌，有 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股短中綫齊發出買入訊號（第四版） 2021/11/16 港股短中綫齊發出買入訊號（第四版） 中字股實力談 - 小米盈利保增長 新旗艦手機登場 2021/11/16 小米盈利保增長 新旗艦手機登場 中字股實力談 - 中港股市50綫爭持 投資者等待習拜會（第四版） 2021/11/15 中港股市50綫爭持 投資者等待習拜會（第四版） 中字股實力談 - 中移動夠吸引 穩增長賺高息 2021/11/13 中移動夠吸引 穩增長賺高息 中字股實力談 - 港股中綫回勇 恒指阻力25900 國指待衝9400（第四版） 2021/11/12 港股中綫回勇 恒指阻力25900 國指待衝9400（第四版） 每股資產淨值 每股盈利 恒生中國企業指數 藥明康德（02359） 人民幣