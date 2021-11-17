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【高息股尋寶】長和系內多高息 哪一隻值博？（第五版）

研究報告 19:34 2021/11/17

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總括而言，在綜合預測股息率（點擊圖片放大）、券商所給予目標價的平均值所帶來潛在上升空間（點擊圖片放大），以及衡量宏觀風險因素後（詳見本文的第一至第四版），2021年及2022年預測股息率分別高達5.5厘及6.1厘的長和 （00001） ，似乎是長和系內的長綫投資收息首選。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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