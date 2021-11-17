【高息股尋寶】長和系內多高息 哪一隻值博？（第四版） 研究報告 16:41 2021/11/17 分享： 至於長和系內，2隻獲券商給予預測股息的地產相關股份─長實 （01113） 及置富產業 （00778） ，今天股價走勢各異，長實股價跟隨大市跌約0.6%至46.35元收市，而置富產業則逆市升約0.6%至8.27元收市。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 2021/11/15 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 2021/11/04 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 你可能感興趣 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 00:01 2021/11/15 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 16:31 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 17:06 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 最新專欄文章 【騰訊返500】10月手遊爆發 騰訊股價有力上（附11大行部署）（持績更新） 今日 【騰訊返500】10月手遊爆發 騰訊股價有力上（附11大行部署）（持績更新） 【內銷增速】無得出國 家具公司成大贏家（第二版） 今日 【內銷增速】無得出國 家具公司成大贏家（第二版） 【跨年布局】興業證券5長3短捉八方機遇（附綜合券商預測圖） 2021/11/16 【跨年布局】興業證券5長3短捉八方機遇（附綜合券商預測圖） 房地產靠ESG升值？（第二版） 2021/11/16 房地產靠ESG升值？（第二版） 【ESG概念】碳中和受惠：吉利（第4版） 2021/11/16 【ESG概念】碳中和受惠：吉利（第4版） 屈臣氏 百佳 上升空間 長和（00001） 英國 派息 買入 港燈 加息 長實