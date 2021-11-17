NZS Capital：穩定幣審查啟示性大 名家專區 2021/11/17 分享： 中國人民銀行在9月22日重申，挖礦、交易、代幣發行及支付等所有與加密貨幣相關的活動均屬違法，比特幣及其他加密貨幣的價值隨後下跌。然而，該聲明並無新的內容，大致上只加強了中國多年來抵制加密貨幣的做法，原 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : Brad Slingerlend 木星資產管理策略夥伴NZS Capital之聯合創辦人兼投資者 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 富達國際：雙十一購物節關鍵趨勢 2021/11/16 富達國際：雙十一購物節關鍵趨勢 行健資管顏偉華：ESG改善回報控風險 2021/11/12 行健資管顏偉華：ESG改善回報控風險 【名家拆局】 大和賴志文：PPI續攀升 礙人行推寬鬆政策（第二版） 2021/11/11 【名家拆局】 大和賴志文：PPI續攀升 礙人行推寬鬆政策（第二版） 專訪 - 建銀趙文利：港股中期有催化劑 2021/11/11 建銀趙文利：港股中期有催化劑 瑞銀張寧：政策支持力度有望增強 2021/11/10 瑞銀張寧：政策支持力度有望增強 中國 美國 美元 Facebook Google 中國人民銀行 新興市場 比特幣 區塊鏈 耶倫