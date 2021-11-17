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NZS Capital：穩定幣審查啟示性大

名家專區 2021/11/17

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中國人民銀行在9月22日重申，挖礦、交易、代幣發行及支付等所有與加密貨幣相關的活動均屬違法，比特幣及其他加密貨幣的價值隨後下跌。然而，該聲明並無新的內容，大致上只加強了中國多年來抵制加密貨幣的做法，原

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撰文 : Brad Slingerlend 木星資產管理策略夥伴NZS Capital之聯合創辦人兼投資者

欄名 : 名家觀點

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