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恒指季檢周五揭盅 誰能問鼎藍籌

名家專區 2021/11/17

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恒指季檢周五公布，恒生指數自從今年6月實施優化改革，成分股數目最終固定為100隻，明年中會先加到80隻，現時已加至60隻，這淨額20隻的空間，哪家公司今次會跑出？

據彭博數據，以自由流通市值（不計大股東

...

撰文 : 譚志偉

欄名 : 交易講場

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