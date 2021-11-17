恒指季檢周五揭盅 誰能問鼎藍籌 名家專區 2021/11/17 分享： 恒指季檢周五公布，恒生指數自從今年6月實施優化改革，成分股數目最終固定為100隻，明年中會先加到80隻，現時已加至60隻，這淨額20隻的空間，哪家公司今次會跑出？ 據彭博數據，以自由流通市值（不計大股東 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 譚志偉 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 大摩較看好中國經濟 預期政策放寬 2021/11/16 大摩較看好中國經濟 預期政策放寬 交易講場 - 友邦季績遜預期 券商續唱好 2021/11/15 友邦季績遜預期 券商續唱好 交易講場 - 資金狂炒遊戲股 元宇宙遭官媒降溫 2021/11/13 資金狂炒遊戲股 元宇宙遭官媒降溫 交易講場 - 監管壓力漸適應 騰訊長遠保優勢 2021/11/12 監管壓力漸適應 騰訊長遠保優勢 交易講場 - 加密幣熾熱 蘋果續按兵不動 2021/11/11 加密幣熾熱 蘋果續按兵不動 港股 恒生指數 藍籌股 小鵬汽車－W（09868） 騰訊 阿里巴巴 京東健康（06618） 農夫山泉（09633） 泡泡瑪特（09992） 百濟神州（06160）