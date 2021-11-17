恒指季檢周五揭盅 誰能問鼎藍籌

恒指季檢周五公布，恒生指數自從今年6月實施優化改革，成分股數目最終固定為100隻，明年中會先加到80隻，現時已加至60隻，這淨額20隻的空間，哪家公司今次會跑出？

據彭博數據，以自由流通市值（不計大股東

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