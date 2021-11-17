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【大市拆局】Tesla沽盤漸消化 造車新勢力一湧而上

財金 10:24 2021/11/17

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港股連升6個交易日，累升近千點後，今早回吐壓力增加。恒指輕微低開46點後，早段曾跌逾180點。4大科技藍籌ATMX反覆偏軟，新經濟股中，新能源車股表現一枝獨秀。

當中兩家由美股回港第一上市的造車新勢力，小鵬汽車 （09868） 及理想汽車 （02015） 今早股價分別曾逆市大升4%及8%。小鵬更高見199.1元，再創來港上市以來新高，較回港上市招股價165元，累升逾兩成。

新能源車龍頭比亞迪 （01211） 今早同靠穩，一度升近2%，高見305.6元後回軟，暫於約300元大關爭持；連帶有製造新能源車的吉利 （00175） 、長城 （02333） 亦逆市靠穩。

電動車形勢一片大好，觸發點是美股造車新勢力Lucid（美：Lucid）昨晚確認明年可按預期交付2萬輛電動車，引爆股價單日狂飆23%，再迫近今年初上市後高位；而上周新上市的電動車Rivian（美：RIVN）亦急漲一成半，短短5個交易日較招股價累升1.2倍。

造車新勢力牛市沖天，連帶龍頭大哥Tesla（美：TSLA）亦提前消化創辦人馬斯克（Elon Musk）減持一成股份的沽壓，昨日回升4%。

馬斯克自11月8日起，按早前粉絲投票結果減持股份，周一再減持93.4萬股，總值約9.3億美元，累沽729.4萬股，涉資逾约78億美元。按馬斯克持倉計，減持一成涉逾1700萬股，換言之，短期內仍有近一千萬股待售。以最新股價計，市值近一百億美元。

百億美元沽盤等待出籠，投資者仍急於再入市吸納Tesla，對電動車樂觀情緒可想而知。投資者除了留意小鵬及理想汽車兩大造車新勢力以外，比亞迪追升潛力亦不容忽視。

撰文：劉德斌

 

欄名 : 大市拆局

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