【大行持倉解密】3大美資日日增倉 散戶千人沽限短綫升勢?（第二版） 財金 16:18 2021/11/17 分享： 港股連升6日後高位稍回，藍籌科技股普遍隨大市回軟，ATMX中只有騰訊 （00700） 逆市向上，繼續企穩500元心理關口以上。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【大市拆局】Tesla沽盤漸消化 造車新勢力一湧而上 今日 【大市拆局】Tesla沽盤漸消化 造車新勢力一湧而上 【大市拆局】騰訊升越500元關 憧憬恢復審批版號+手遊收入增（第二版） 2021/11/16 【大市拆局】騰訊升越500元關 憧憬恢復審批版號+手遊收入增（第二版） 【大市拆局】馬斯克沽散Tesla 比亞迪續回逢低吸?（第二版） 2021/11/15 【大市拆局】馬斯克沽散Tesla 比亞迪續回逢低吸?（第二版） 【空軍戰報】阿里空倉激增75億 等挾淡爆邊?（第三版） 2021/11/15 【空軍戰報】阿里空倉激增75億 等挾淡爆邊?（第三版） 【大市拆局】農夫山泉突抽上 恒指新貴尋寶提前展開?（第三版） 2021/11/12 【大市拆局】農夫山泉突抽上 恒指新貴尋寶提前展開?（第三版） 減持 增持 主權基金 撈底 港股 阿里巴巴－SW（09988） 港股通 恒生指數