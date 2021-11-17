  • 22°C
香港時間 : 20211118日 (週四) 10:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行持倉解密】3大美資日日增倉騰訊 散戶千人沽限短綫升勢?（第二版）

財金 16:18 2021/11/17

分享：

港股連升6日後高位稍回，藍籌科技股普遍隨大市回軟，ATMX中只有騰訊 （00700） 逆市向上，繼續企穩500元心理關口以上。

...

欄名 : 大市拆局

最新專欄文章

【大市拆局】Tesla沽盤漸消化 造車新勢力一湧而上
2021/11/17
【大市拆局】Tesla沽盤漸消化 造車新勢力一湧而上
【大市拆局】騰訊升越500元關 憧憬恢復審批版號+手遊收入增（第二版）
2021/11/16
【大市拆局】騰訊升越500元關 憧憬恢復審批版號+手遊收入增（第二版）
【大市拆局】馬斯克沽散Tesla 比亞迪續回逢低吸?（第二版）
2021/11/15
【大市拆局】馬斯克沽散Tesla 比亞迪續回逢低吸?（第二版）
【空軍戰報】阿里空倉激增75億 等挾淡爆邊?（第三版）
2021/11/15
【空軍戰報】阿里空倉激增75億 等挾淡爆邊?（第三版）
【大市拆局】農夫山泉突抽上 恒指新貴尋寶提前展開?（第三版）
2021/11/12
【大市拆局】農夫山泉突抽上 恒指新貴尋寶提前展開?（第三版）
減持 增持 主權基金 撈底 港股 阿里巴巴－SW（09988） 港股通 恒生指數

上一篇文章

【大市拆局】Tesla沽盤漸消化 造車新勢力一湧而上

下一篇文章

放水救市引發通脹之火 氣候變化加劇火勢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版