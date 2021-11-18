【北交所開市】瑞銀錢于軍：期待北交所成為「中國版納斯達克」！ 財金猛人追蹤 07:33 2021/11/18 分享： 作為中國第三個交易所，北交所在籌備兩個多月後，正式在本周一開市，首批上市公司共計81家，當中有10隻為新股，上市首日不受升跌幅限制。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 相關文章 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 2021/11/15 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 【買入時機？】建銀趙文利：現在是ATMX的買入點！ 2021/11/11 【買入時機？】建銀趙文利：現在是ATMX的買入點！ 【通關在望？】C基金李浩德：珠寶股潛力較大！（附五大投資心法） 2021/11/17 【通關在望？】C基金李浩德：珠寶股潛力較大！（附五大投資心法） 你可能感興趣 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 00:01 2021/11/15 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 【買入時機？】建銀趙文利：現在是ATMX的買入點！ 20:39 2021/11/11 【買入時機？】建銀趙文利：現在是ATMX的買入點！ 【通關在望？】C基金李浩德：珠寶股潛力較大！（附五大投資心法） 19:56 2021/11/17 【通關在望？】C基金李浩德：珠寶股潛力較大！（附五大投資心法） 最新專欄文章 【名家看ATMX】追蹤名家及券商對新經濟股看法（新增：建銀趙文利及光銀林樵基看法） 2021/11/17 【名家看ATMX】追蹤名家及券商對新經濟股看法（新增：建銀趙文利及光銀林樵基看法） 【名家博覽場】後市點睇？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：林少陽對跑贏大市看法） 2021/11/17 【名家博覽場】後市點睇？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：林少陽對跑贏大市看法） 【名家談通關】追蹤名家對通關及本地經濟股看法（新增：C基金李浩德看法） 2021/11/17 【名家談通關】追蹤名家對通關及本地經濟股看法（新增：C基金李浩德看法） 【ESG機遇】瑞信黃翔：新能源汽車成未來大趨勢 2021/11/06 【ESG機遇】瑞信黃翔：新能源汽車成未來大趨勢 【A股VS港股】瑞信Will Stephens更看好A股 2021/11/04 【A股VS港股】瑞信Will Stephens更看好A股 北京證券交易所 瑞銀 科創板 深圳證券交易所 創業板 中國