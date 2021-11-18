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【北交所開市】瑞銀錢于軍：期待北交所成為「中國版納斯達克」！

財金猛人追蹤 07:33 2021/11/18

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作為中國第三個交易所，北交所在籌備兩個多月後，正式在本周一開市，首批上市公司共計81家，當中有10隻為新股，上市首日不受升跌幅限制。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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