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酒店物業投資新角度

名家專區 18:17 2021/11/17

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市場上連環錄得全幢酒店獲洽購，由於價格回落加上市場憧憬通關，酒店生意可望改善，加上酒店可改裝成共居式發展，故開始獲財團注視。

...

欄名 : 樓市分析

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