酒店物業投資新角度 名家專區 18:17 2021/11/17 分享： 市場上連環錄得全幢酒店獲洽購，由於價格回落加上市場憧憬通關，酒店生意可望改善，加上酒店可改裝成共居式發展，故開始獲財團注視。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 酒店改裝尋找新商機 2021/10/22 酒店改裝尋找新商機 低價吸納酒店投資怎計數？ 2021/08/11 低價吸納酒店投資怎計數？ 你可能感興趣 酒店改裝尋找新商機 16:36 2021/10/22 酒店改裝尋找新商機 低價吸納酒店投資怎計數？ 10:00 2021/08/11 低價吸納酒店投資怎計數？ 最新專欄文章 內房蝕讓港樓情況值得關注 2021/11/16 內房蝕讓港樓情況值得關注 九龍灣終於有新盤啦 2021/11/15 九龍灣終於有新盤啦 發展商「餓地」找出路 擴大收購農地 2021/11/12 發展商「餓地」找出路 擴大收購農地 多盤齊發 一手樓市愈戰愈勇 2021/11/09 多盤齊發 一手樓市愈戰愈勇 呎價2萬內 新界區的最後堡壘 2021/11/08 呎價2萬內 新界區的最後堡壘 基金 工廈 商舖 高力國際 紅磡 商廈 酒店