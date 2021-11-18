【高息股】5間高息股未來一周除淨 股息率最高逾7厘（附表） 研究報告 07:10 2021/11/18 分享： 5間高息股將於未來一周除淨，股息率最高7.6厘，「收息一族」記低以下日子！專訪兩大專家 拆局中外形勢 詳見：【下一頁】 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 2021/11/15 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 【名家談通關】中港通關一定利好？恒生投資薛永輝：對本港影響未必一面倒 2021/11/13 【名家談通關】中港通關一定利好？恒生投資薛永輝：對本港影響未必一面倒 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 2021/11/11 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 【名家談消費股】基金名家謝企剛 內地消費股有得揀（第二版） 2021/11/10 【名家談消費股】基金名家謝企剛 內地消費股有得揀（第二版） 你可能感興趣 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 00:01 2021/11/15 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 【名家談通關】中港通關一定利好？恒生投資薛永輝：對本港影響未必一面倒 12:57 2021/11/13 【名家談通關】中港通關一定利好？恒生投資薛永輝：對本港影響未必一面倒 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 16:21 2021/11/11 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 最新專欄文章 【恒指季檢】中金嚴選13潛在新貴 可獲被動資金炒上 今日 【恒指季檢】中金嚴選13潛在新貴 可獲被動資金炒上 【騰訊返500】10月手遊爆發 騰訊股價有力上（附11大行部署）（持績更新） 今日 【騰訊返500】10月手遊爆發 騰訊股價有力上（附11大行部署）（持績更新） 【高息股尋寶】長和系內多高息 哪一隻值博？（第五版） 2021/11/17 【高息股尋寶】長和系內多高息 哪一隻值博？（第五版） 【內銷增速】無得出國 家具公司成大贏家（第二版） 2021/11/17 【內銷增速】無得出國 家具公司成大贏家（第二版） 【跨年布局】興業證券5長3短捉八方機遇（附綜合券商預測圖） 2021/11/16 【跨年布局】興業證券5長3短捉八方機遇（附綜合券商預測圖） 港股 豐盛生活服務（00331） 新創建集團（00659） 交銀國際（03329） 摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS） 新世界發展（00017） 每股派息 除淨