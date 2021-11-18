  • 24°C
香港時間 : 20211118日 (週四) 16:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高息股】5間高息股未來一周除淨 股息率最高逾7厘（附表）（第二版）

研究報告 15:40 2021/11/18

分享：

5間高息股將於未來一周除淨，股息率最高7.6厘，「收息一族」記低以下日子！

專訪兩大專家 拆局中外形勢 詳見：【下一頁

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股
2021/11/15
兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股
【名家談通關】中港通關一定利好？恒生投資薛永輝：對本港影響未必一面倒
2021/11/13
【名家談通關】中港通關一定利好？恒生投資薛永輝：對本港影響未必一面倒
【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版）
2021/11/11
【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版）
【名家談消費股】基金名家謝企剛 內地消費股有得揀（第二版）
2021/11/10
【名家談消費股】基金名家謝企剛 內地消費股有得揀（第二版）

你可能感興趣

兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股
00:01 2021/11/15
兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股
【名家談通關】中港通關一定利好？恒生投資薛永輝：對本港影響未必一面倒
12:57 2021/11/13
【名家談通關】中港通關一定利好？恒生投資薛永輝：對本港影響未必一面倒
【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版）
16:21 2021/11/11
【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版）

最新專欄文章

【騰訊500爭持】B站績弱 拖低騰訊（附11大行部署）（持績更新）
今日
【騰訊500爭持】B站績弱 拖低騰訊（附11大行部署）（持績更新）
【恒指季檢】中金嚴選13潛在新貴 可獲被動資金炒上
今日
【恒指季檢】中金嚴選13潛在新貴 可獲被動資金炒上
【元宇宙思考】馬化騰：互聯網一場大洗牌即將開始
今日
【元宇宙思考】馬化騰：互聯網一場大洗牌即將開始
【高息股尋寶】長和系內多高息 哪一隻值博？（第五版）
2021/11/17
【高息股尋寶】長和系內多高息 哪一隻值博？（第五版）
【內銷增速】無得出國 家具公司成大贏家（第二版）
2021/11/17
【內銷增速】無得出國 家具公司成大贏家（第二版）
港股 豐盛生活服務（00331） 新創建集團（00659） 交銀國際（03329） 摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS） 新世界發展（00017） 每股派息 除淨

下一篇文章

【能源危機】能源短缺或延至明年中 增全球通脹風險（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版