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【恒指季檢】中金嚴選13潛在新貴 可獲被動資金炒上

研究報告 07:30 2021/11/18

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恒生指數公司將於11月19日（星期五）收市後，公佈恒生系列指數三季度審議結果。中金提供13隻潛在「染藍」新貴，並看好它們獲被動資金追入時的動力。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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