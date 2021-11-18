【恒指季檢】中金嚴選13潛在新貴 可獲被動資金炒上 研究報告 07:30 2021/11/18 分享： 恒生指數公司將於11月19日（星期五）收市後，公佈恒生系列指數三季度審議結果。中金提供13隻潛在「染藍」新貴，並看好它們獲被動資金追入時的動力。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【騰訊返500】10月手遊爆發 騰訊股價有力上（附11大行部署）（持績更新） 今日 【騰訊返500】10月手遊爆發 騰訊股價有力上（附11大行部署）（持績更新） 【雙十一戰報】券商預視增長 京東上周獲市場用腳投票 2021/11/15 【雙十一戰報】券商預視增長 京東上周獲市場用腳投票 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 2021/11/15 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 你可能感興趣 【騰訊返500】10月手遊爆發 騰訊股價有力上（附11大行部署）（持績更新） 今日 00:39 【騰訊返500】10月手遊爆發 騰訊股價有力上（附11大行部署）（持績更新） 【雙十一戰報】券商預視增長 京東上周獲市場用腳投票 19:26 2021/11/15 【雙十一戰報】券商預視增長 京東上周獲市場用腳投票 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 00:01 2021/11/15 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 最新專欄文章 【高息股】5間高息股未來一周除淨 股息率最高逾7厘（附表） 今日 【高息股】5間高息股未來一周除淨 股息率最高逾7厘（附表） 【騰訊返500】10月手遊爆發 騰訊股價有力上（附11大行部署）（持績更新） 今日 【騰訊返500】10月手遊爆發 騰訊股價有力上（附11大行部署）（持績更新） 【高息股尋寶】長和系內多高息 哪一隻值博？（第五版） 2021/11/17 【高息股尋寶】長和系內多高息 哪一隻值博？（第五版） 【內銷增速】無得出國 家具公司成大贏家（第二版） 2021/11/17 【內銷增速】無得出國 家具公司成大贏家（第二版） 【跨年布局】興業證券5長3短捉八方機遇（附綜合券商預測圖） 2021/11/16 【跨年布局】興業證券5長3短捉八方機遇（附綜合券商預測圖） 市場動向 大行報告 港股 快手—W（01024） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 百度集團—SW（09888） 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） 網易（美：NTES）