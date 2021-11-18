【恒指季檢】中金嚴選13潛在新貴 1隻仲有季績催化（第二版） 研究報告 17:47 2021/11/18 分享： 騰訊 （00700） 跌2.4%收報496.8元；京東 （09618） 跌3.6%報323元；阿里巴巴 （09988） 跌5.3%報156元。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【騰訊500爭持】B站績弱 拖低騰訊（附11大行部署）（持績更新） 今日 【騰訊500爭持】B站績弱 拖低騰訊（附11大行部署）（持績更新） 【雙十一戰報】券商預視增長 京東上周獲市場用腳投票 2021/11/15 【雙十一戰報】券商預視增長 京東上周獲市場用腳投票 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 2021/11/15 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 你可能感興趣 【騰訊500爭持】B站績弱 拖低騰訊（附11大行部署）（持績更新） 今日 14:11 【騰訊500爭持】B站績弱 拖低騰訊（附11大行部署）（持績更新） 【雙十一戰報】券商預視增長 京東上周獲市場用腳投票 19:26 2021/11/15 【雙十一戰報】券商預視增長 京東上周獲市場用腳投票 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 00:01 2021/11/15 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 最新專欄文章 【元宇宙思考】馬化騰：互聯網一場大洗牌即將開始 今日 【元宇宙思考】馬化騰：互聯網一場大洗牌即將開始 【高息股】5間高息股未來一周除淨 股息率最高逾7厘（附表）（第二版） 今日 【高息股】5間高息股未來一周除淨 股息率最高逾7厘（附表）（第二版） 【騰訊500爭持】B站績弱 拖低騰訊（附11大行部署）（持績更新） 今日 【騰訊500爭持】B站績弱 拖低騰訊（附11大行部署）（持績更新） 【高息股尋寶】長和系內多高息 哪一隻值博？（第五版） 2021/11/17 【高息股尋寶】長和系內多高息 哪一隻值博？（第五版） 【內銷增速】無得出國 家具公司成大贏家（第二版） 2021/11/17 【內銷增速】無得出國 家具公司成大贏家（第二版） 市場動向 大行報告 港股 快手—W（01024） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 百度集團—SW（09888） 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） 網易（美：NTES）