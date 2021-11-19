【恒指季檢】4新貴出爐 1隻績佳有錢炒（第三版）

恒生指數公司宣布季檢結果，恒生指數加入京東 （09618） 、網易 （09999） 、新奧能源 （02688） 及華潤啤酒 （00291） ，成份股數目將由60隻增加至64隻，12月6日（星期一）起生效。

京東比重達1.54%，網易比重達0.67%、新奧能源比重達0.81%、華潤啤酒比重達0.78%。中金捉中京東及網易，按該行預測權重及實際結果更動，料於12月3日，即生效前最後一個交易日，京東會有25.6億元被動資金流入， 網易會有11億元被動資金流入。

美團 （03690） 、騰訊 （00700） 和阿里巴巴 （09988） 季內權重分別為9.5%、8.55%和8.05%，被動小幅下調至8%的上限，帶來潛在被動資金流出。

11月19日京東升9.1%報352.4元；騰訊跌0.2%收報496元；阿里巴巴 （09988） 跌10.7%報139.3元。

京東第三季非公認會計準則下純利為50億元（人民幣‧下同），按年下跌10.7%，明顯優於市場綜合預期的32.7億元，按年下跌41.2%；收入2,187億元，按年增長25.5%，優於市場綜合預期的2,158元，按年增長23.9%。京東在雙十一後明顯跑出，分析詳見【下一頁】

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該行提供13隻潛在「染藍」新貴，同時測算獲納入時的資金湧入規模，詳見下列組圖：

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專訪兩大專家 拆局中外形勢 詳見：【下一頁】

有入就有出，季內有升幅的重磅股，美團 （03690） 、騰訊 （00700） 和阿里巴巴 （09988） 的權重分別為9.24%、8.34%和8.08%，超過8%的上限，可能會因此被動小幅下調，進而帶來潛在被動資金流出，詳見下列組圖：

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騰訊近日升返上500元，勢頭良好，可持續關注公司動向，詳見【下一頁】

當然炒「染藍」也有風險，就是大熱倒灶。中金提醒，由於諸如京東和網易等大市值公司過去幾次調整中卻均未能被納入，因此不排除是非量化因素所致，因指數諮詢委員同時還會納入行業代表性、上市地代表性以及財務表現等非量化考量。

記者：陳煒傑

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