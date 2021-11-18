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隔離期間寵物被撲殺 惹「過度防疫」質疑

中國 09:00 2021/11/18

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上周五，江西省上饒市信州區一防疫封控區內，住戶傅女士被要求去酒店集中隔離後，留在家中的寵物狗卻被防疫人員撬門而入，棍棒撲殺。傅女士公布家中監控視頻，引發輿論關注，而翌日聲稱將寵物狗「無害化處理」的官方通告，更令此事進一步持續發酵。除了對於動物生命權益的保護，更再度引發了防疫過度及公權力邊界的質疑。

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