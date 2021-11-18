隔離期間寵物被撲殺 惹「過度防疫」質疑 中國 09:00 2021/11/18 分享： 上周五，江西省上饒市信州區一防疫封控區內，住戶傅女士被要求去酒店集中隔離後，留在家中的寵物狗卻被防疫人員撬門而入，棍棒撲殺。傅女士公布家中監控視頻，引發輿論關注，而翌日聲稱將寵物狗「無害化處理」的官方通告，更令此事進一步持續發酵。除了對於動物生命權益的保護，更再度引發了防疫過度及公權力邊界的質疑。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 1小時內4隻貓墮亡 福建小區市民：有人從高層扔貓（有片） 2021/10/13 1小時內4隻貓墮亡 福建小區市民：有人從高層扔貓（有片） 【新冠肺炎】武漢大學生時隔8個月得以返校 發現寵物已變「標本」（有片） 2020/09/03 【新冠肺炎】武漢大學生時隔8個月得以返校 發現寵物已變「標本」（有片） 江西隔離市民控訴家中寵物狗被棍棒撲殺 官方：涉事人員已調崗（有片） 2021/11/14 江西隔離市民控訴家中寵物狗被棍棒撲殺 官方：涉事人員已調崗（有片） 你可能感興趣 1小時內4隻貓墮亡 福建小區市民：有人從高層扔貓（有片） 18:45 2021/10/13 1小時內4隻貓墮亡 福建小區市民：有人從高層扔貓（有片） 【新冠肺炎】武漢大學生時隔8個月得以返校 發現寵物已變「標本」（有片） 21:04 2020/09/03 【新冠肺炎】武漢大學生時隔8個月得以返校 發現寵物已變「標本」（有片） 江西隔離市民控訴家中寵物狗被棍棒撲殺 官方：涉事人員已調崗（有片） 19:10 2021/11/14 江西隔離市民控訴家中寵物狗被棍棒撲殺 官方：涉事人員已調崗（有片） 無錫 疫情 狗 成都 北京 江蘇省 上海 貓 江西省 中國