恒生投資薛永輝：中美峰會對港股正面 名家專區 2021/11/18 分享： 中美元首視像峰會已於本周二（16日）舉行，峰會達成「兩個共識」。恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝在接受專訪時表示：「倘中美關係緩和會對港股正面，能減少對港股帶來的政治風險。」 中美元首試圖破冰，利好市場 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 周劍琴 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 NZS Capital：穩定幣審查啟示性大 2021/11/17 NZS Capital：穩定幣審查啟示性大 富達國際：雙十一購物節關鍵趨勢 2021/11/16 富達國際：雙十一購物節關鍵趨勢 行健資管顏偉華：ESG改善回報控風險 2021/11/12 行健資管顏偉華：ESG改善回報控風險 【名家拆局】 大和賴志文：PPI續攀升 礙人行推寬鬆政策（第二版） 2021/11/11 【名家拆局】 大和賴志文：PPI續攀升 礙人行推寬鬆政策（第二版） 專訪 - 建銀趙文利：港股中期有催化劑 2021/11/11 建銀趙文利：港股中期有催化劑 港股 投資策略 中美關係 恒指走勢 恒生指數 市帳率 美股 新經濟股 節能環保股 科技行業