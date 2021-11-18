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恒生投資薛永輝：中美峰會對港股正面

名家專區 2021/11/18

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中美元首視像峰會已於本周二（16日）舉行，峰會達成「兩個共識」。恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝在接受專訪時表示：「倘中美關係緩和會對港股正面，能減少對港股帶來的政治風險。」

中美元首試圖破冰，利好市場

...

撰文 : 周劍琴

欄名 : 名家觀點

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專訪 - 建銀趙文利：港股中期有催化劑
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