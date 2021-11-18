  • 22°C
香港時間 : 20211118日 (週四) 02:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

造車新勢力 顛覆覓機遇

名家專區 2021/11/18

分享：

港股連升6個交易日，累升近千點後，昨高位回氣整固，全日微跌63點或0.3%。大型科技股普遍偏軟，只有騰訊（00700）逆市升逾1%。新經濟股中，新能源車股表現一枝獨秀。

兩家由美股回港第一上市的造車新勢

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 峰會吹暖風 外資續回歸
2021/11/17
峰會吹暖風 外資續回歸
透視中港美 - 阿里績前窒步 空倉屢創新高
2021/11/16
阿里績前窒步 空倉屢創新高
透視中港美 - 美滙16個月高 恐阻港股反彈
2021/11/15
美滙16個月高 恐阻港股反彈
透視中港美 - 農夫山泉急飈 引發染藍尋寶
2021/11/13
農夫山泉急飈 引發染藍尋寶
透視中港美 - 騰訊腳步放慢 再跌空間有限？
2021/11/12
騰訊腳步放慢 再跌空間有限？
汽車 電動車 Tesla 騰訊控股（00700） 恒大汽車（00708） 比亞迪股份（01211） 小米集團－W（01810） 理想汽車—W（02015） 小鵬汽車－W（09868） 新能源

上一篇文章

騰訊年底前 可見550元

下一篇文章

恒生投資薛永輝：中美峰會對港股正面
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版