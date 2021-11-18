造車新勢力 顛覆覓機遇 名家專區 2021/11/18 分享： 港股連升6個交易日，累升近千點後，昨高位回氣整固，全日微跌63點或0.3%。大型科技股普遍偏軟，只有騰訊（00700）逆市升逾1%。新經濟股中，新能源車股表現一枝獨秀。 兩家由美股回港第一上市的造車新勢 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 峰會吹暖風 外資續回歸 2021/11/17 峰會吹暖風 外資續回歸 透視中港美 - 阿里績前窒步 空倉屢創新高 2021/11/16 阿里績前窒步 空倉屢創新高 透視中港美 - 美滙16個月高 恐阻港股反彈 2021/11/15 美滙16個月高 恐阻港股反彈 透視中港美 - 農夫山泉急飈 引發染藍尋寶 2021/11/13 農夫山泉急飈 引發染藍尋寶 透視中港美 - 騰訊腳步放慢 再跌空間有限？ 2021/11/12 騰訊腳步放慢 再跌空間有限？ 汽車 電動車 Tesla 騰訊控股（00700） 恒大汽車（00708） 比亞迪股份（01211） 小米集團－W（01810） 理想汽車—W（02015） 小鵬汽車－W（09868） 新能源