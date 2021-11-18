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藍月亮復甦 估值料上升

名家專區 2021/11/18

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國企指數前日走高後昨日縮量回調，相信回氣完可繼續尋頂。至於市場炒股不炒市下禾雀亂飛，今年表現令人失望的藍月亮集團（06993）昨日異動，相信業績經歷上半年「滑鐵盧」後，下半年可以走出谷底，明年盈利更可

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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恒生中國企業指數 每股盈利 每股資產淨值 藍月亮集團（06993） 人民幣

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