藍月亮復甦 估值料上升

國企指數前日走高後昨日縮量回調，相信回氣完可繼續尋頂。至於市場炒股不炒市下禾雀亂飛，今年表現令人失望的藍月亮集團（06993）昨日異動，相信業績經歷上半年「滑鐵盧」後，下半年可以走出谷底，明年盈利更可

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