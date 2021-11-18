藍月亮復甦 估值料上升 名家專區 2021/11/18 分享： 國企指數前日走高後昨日縮量回調，相信回氣完可繼續尋頂。至於市場炒股不炒市下禾雀亂飛，今年表現令人失望的藍月亮集團（06993）昨日異動，相信業績經歷上半年「滑鐵盧」後，下半年可以走出谷底，明年盈利更可 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 指數重上保歷加中軸 港股尋頂走勢未結束（第四版） 2021/11/17 指數重上保歷加中軸 港股尋頂走勢未結束（第四版） 中字股實力談 - 康德高增長 貴得有道理 2021/11/17 康德高增長 貴得有道理 中字股實力談 - 港股短中綫齊發出買入訊號（第四版） 2021/11/16 港股短中綫齊發出買入訊號（第四版） 中字股實力談 - 小米盈利保增長 新旗艦手機登場 2021/11/16 小米盈利保增長 新旗艦手機登場 中字股實力談 - 中港股市50綫爭持 投資者等待習拜會（第四版） 2021/11/15 中港股市50綫爭持 投資者等待習拜會（第四版） 恒生中國企業指數 每股盈利 每股資產淨值 藍月亮集團（06993） 人民幣