【港股脈博】百度B站季績同倒退 阿里績前挫半成退守關鍵支持（第三版） 財金 19:01 2021/11/18 分享： 百度 （09888） 及嗶哩嗶哩 （09626） 昨公布業績同倒退股價大跌，今日港股收市後公布季績的阿里巴巴 （09988） 同受拖累，今早股價挫近半成。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 港股脈博 最新專欄文章 【港股脈博】習拜峰會紓緩中美緊張 港股蓄勢突破（第三版） 2021/11/16 【港股脈博】習拜峰會紓緩中美緊張 港股蓄勢突破（第三版） 【港股脈博】北水30億急沽騰訊 限制港股反彈升勢（第二版） 2021/11/12 【港股脈博】北水30億急沽騰訊 限制港股反彈升勢（第二版） 【港股脈博】騰訊績後捱沽 無阻恒指上試50天綫（第二版） 2021/11/11 【港股脈博】騰訊績後捱沽 無阻恒指上試50天綫（第二版） 【騰訊股價】騰訊季績後股價曾挫逾3% 大行爭削目標未太淡?（第二版） 2021/11/11 【騰訊股價】騰訊季績後股價曾挫逾3% 大行爭削目標未太淡?（第二版） 【儲局收水】美收水市場受落 港股反彈受制50天綫 （第二版） 2021/11/04 【儲局收水】美收水市場受落 港股反彈受制50天綫 （第二版） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 百度集團—SW（09888） 恒生科技指數 概念 港股 經濟 指數 阿里巴巴－SW（09988）