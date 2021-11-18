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【港股脈博】百度B站季績同倒退 阿里績前挫半成退守關鍵支持（第三版）

財金 19:01 2021/11/18

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百度 （09888） 及嗶哩嗶哩 （09626） 昨公布業績同倒退股價大跌，今日港股收市後公布季績的阿里巴巴 （09988） 同受拖累，今早股價挫近半成。

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欄名 : 港股脈博

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