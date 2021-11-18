【能源危機】能源短缺或延至明年中 增全球通脹風險 研究報告 12:08 2021/11/18 分享： 全球能源短缺的問題料短期難紓緩，各種能源價格上漲，令市場憂慮對工業生產的干擾將拖累經濟增長，以及對通脹的影響。市場關注能源短缺情況要何時才能解決。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【券商股比拼】龍頭券商優勢凸顯 加速轉型財富管理（第二版） 2021/11/15 【券商股比拼】龍頭券商優勢凸顯 加速轉型財富管理（第二版） 【專項債】樓市低潮收入大減 地方政府料谷專項債（第二版） 2021/11/12 【專項債】樓市低潮收入大減 地方政府料谷專項債（第二版） 【聯想值14元？】70%潛在升幅從哪來？揭大行分析員點解睇好 2021/11/11 【聯想值14元？】70%潛在升幅從哪來？揭大行分析員點解睇好 【定向寬鬆】人行推新工具 碳減排支持工具利新能源產業（第二版） 2021/11/10 【定向寬鬆】人行推新工具 碳減排支持工具利新能源產業（第二版） 【二萬五升跌】法巴提5大催化劑 扭轉港股頹勢（第二版） 2021/11/09 【二萬五升跌】法巴提5大催化劑 扭轉港股頹勢（第二版） 能源危機 天然氣 新能源 商品 經濟 通脹 CPI