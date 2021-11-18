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【能源危機】能源短缺或延至明年中 增全球通脹風險

研究報告 12:08 2021/11/18

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全球能源短缺的問題料短期難紓緩，各種能源價格上漲，令市場憂慮對工業生產的干擾將拖累經濟增長，以及對通脹的影響。市場關注能源短缺情況要何時才能解決。

...

欄名 : 大行有路捉

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