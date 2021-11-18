【能源危機】能源短缺或延至明年中 增全球通脹風險（第二版）

今次的能源短缺危機中，除了令能源價格急升，亦反映全球正在經歷能源結構轉型的陣痛期，未來能源市場脆弱性將提升。中銀研究院認為，在全球綠色轉型的大背景下，類似本輪能源短缺現象將更為頻繁地出現。政策如何把握實現碳中和目標與維護經濟運行穩定間的平衡，將是考驗各國政府的重要考量。

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