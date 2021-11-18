【內房抽水】內房投資氣氛稍改善 房企抽水潮即再起 財金 12:29 2021/11/18 分享： 內房融資近日頻吹暖風，市場投資情緒稍見改善，有內房即時開動抽水機，為內房股價加添壓力。最新爭相抽水的有藍籌內房碧桂園 （02007） 旗下碧佳園服務 （06098） ，以及雅居樂 （03383） 。碧桂園服務今早申請停牌，公布與配股的內幕消息有關。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【大市拆局】Tesla沽盤漸消化 造車新勢力一湧而上 2021/11/17 【大市拆局】Tesla沽盤漸消化 造車新勢力一湧而上 【大行持倉解密】3大美資日日增倉騰訊 散戶千人沽限短綫升勢?（第二版） 2021/11/17 【大行持倉解密】3大美資日日增倉騰訊 散戶千人沽限短綫升勢?（第二版） 【大市拆局】騰訊升越500元關 憧憬恢復審批版號+手遊收入增（第二版） 2021/11/16 【大市拆局】騰訊升越500元關 憧憬恢復審批版號+手遊收入增（第二版） 【大市拆局】馬斯克沽散Tesla 比亞迪續回逢低吸?（第二版） 2021/11/15 【大市拆局】馬斯克沽散Tesla 比亞迪續回逢低吸?（第二版） 【空軍戰報】阿里空倉激增75億 等挾淡爆邊?（第三版） 2021/11/15 【空軍戰報】阿里空倉激增75億 等挾淡爆邊?（第三版） 集資 可換股債券 停牌 配股 債券 融創中國（01918） 華潤置地（01109） 碧桂園（02007）