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【內房抽水】內房投資氣氛稍改善 房企抽水潮即再起（第二版）

財金 18:59 2021/11/18

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內房融資近日頻吹暖風，市場投資情緒稍見改善，有內房即時開動抽水機，為內房股價加添壓力。

最新爭相抽水的有藍籌內房碧桂園 （02007） 旗下碧佳園服務 （06098） ，以及雅居樂 （03383） 。碧桂園服務今早申請停牌，公布與配股的內幕消息有關。

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欄名 : 大市拆局

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