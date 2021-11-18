【增資200億】順豐發新股變「另類公投」 中外星級機構紛向王衛物流王國下注？（第二版） 財金猛人追蹤 17:23 2021/11/18 分享： 債務危機下，房企「抽水」新聞無日無之，公司股價更受連累，不過順豐（深：002352）發新股獲多家知名機構積極參與認購，在專業投資者「信心公投」下，反而令公司發展前景更為明朗。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 2021/11/15 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 你可能感興趣 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 00:01 2021/11/15 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 知多啲 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 最新專欄文章 【拜登難題】美前財長警告若未能解決這問題 特朗普可能將回朝？（第三版） 2021/11/16 【拜登難題】美前財長警告若未能解決這問題 特朗普可能將回朝？（第三版） 【追蹤鱷王】現金成垃圾 橋水達里奧大手掃阿里京東抗通脹？（第三版） 2021/11/15 【追蹤鱷王】現金成垃圾 橋水達里奧大手掃阿里京東抗通脹？（第三版） 【契媽股】連日減持輝瑞「食糊」 女股神套現轉追「誠哥股」？ 2021/11/12 【契媽股】連日減持輝瑞「食糊」 女股神套現轉追「誠哥股」？ 【基金檢閱】港股今年好難玩？ 中銀保誠一基金跑贏恒指兼有逾5%回報 2021/11/11 【基金檢閱】港股今年好難玩？ 中銀保誠一基金跑贏恒指兼有逾5%回報 【國策危機】中國「補習天王」俞敏洪轉行做直播帶貨 新東方變身電商股？ 2021/11/10 【國策危機】中國「補習天王」俞敏洪轉行做直播帶貨 新東方變身電商股？ 王衛 順豐控股（深：002352） 買入 收購 經濟 嘉里物流（00636） A股