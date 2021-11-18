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【增資200億】順豐發新股變「另類公投」 中外星級機構紛向王衛物流王國下注？（第二版）

財金猛人追蹤 17:23 2021/11/18

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債務危機下，房企「抽水」新聞無日無之，公司股價更受連累，不過順豐（深：002352）發新股獲多家知名機構積極參與認購，在專業投資者「信心公投」下，反而令公司發展前景更為明朗。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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