【油價回調】多國擬釋放石油儲備可衝擊油價？（第三版） 研究報告 18:01 2021/11/20 分享： 石油自給率較高的美國，承本文第一及第二版所言，似乎欠缺大力推出石油儲備的條件。縱使是歐洲國家及中國，據建銀國際報告的資料顯示，這些國家的石油自給率僅約三分之一（圖四，點擊圖片放大），似乎較美國更難推出石油儲備。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 2021/11/15 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 2021/11/04 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 你可能感興趣 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 00:01 2021/11/15 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 16:31 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 17:06 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 最新專欄文章 【10X10倍升股】從疫苗布局 挖掘下隻百倍股（第二版） 2021/11/19 【10X10倍升股】從疫苗布局 挖掘下隻百倍股（第二版） 【恒指季檢】4新貴出爐 1隻績佳有錢炒（第三版） 2021/11/19 【恒指季檢】4新貴出爐 1隻績佳有錢炒（第三版） 【元宇宙思考】馬化騰：互聯網一場大洗牌即將開始 2021/11/19 【元宇宙思考】馬化騰：互聯網一場大洗牌即將開始 【炒低位反彈】 教育股靠重塑翻身?（附券商目標價）（第三版） 2021/11/19 【炒低位反彈】 教育股靠重塑翻身?（附券商目標價）（第三版） 【雙十一戰報】京東輾壓阿里 市場跟紅頂白（第二版） 2021/11/19 【雙十一戰報】京東輾壓阿里 市場跟紅頂白（第二版） 商品 增持 目標價 中國 日本 紐約期油 石油 俄羅斯 石油輸出國組織 美國