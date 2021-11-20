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【油價回調】多國擬釋放石油儲備可衝擊油價？（第三版）

研究報告 18:01 2021/11/20

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石油自給率較高的美國，承本文第一及第二版所言，似乎欠缺大力推出石油儲備的條件。縱使是歐洲國家及中國，據建銀國際報告的資料顯示，這些國家的石油自給率僅約三分之一（圖四，點擊圖片放大），似乎較美國更難推出石油儲備。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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