【名家談保險股】霸菱方偉昌 友邦完勝同業 財金猛人追蹤 07:10 2021/11/19 分享： 友邦保險 （01299） 自上周公布第三季業績後，股價整固。霸菱（Barings）中港股票投資總監方偉昌在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「中港上市的保險公司當中，友邦表現最好。」 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 相關文章 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 2021/11/15 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 【名家談通關】中港通關一定利好？恒生投資薛永輝：對本港影響未必一面倒 2021/11/13 【名家談通關】中港通關一定利好？恒生投資薛永輝：對本港影響未必一面倒 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 2021/11/11 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 【名家談消費股】基金名家謝企剛 內地消費股有得揀（第二版） 2021/11/10 【名家談消費股】基金名家謝企剛 內地消費股有得揀（第二版） 你可能感興趣 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 00:01 2021/11/15 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 【名家談通關】中港通關一定利好？恒生投資薛永輝：對本港影響未必一面倒 12:57 2021/11/13 【名家談通關】中港通關一定利好？恒生投資薛永輝：對本港影響未必一面倒 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 16:21 2021/11/11 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 最新專欄文章 【北交所開市】瑞銀錢于軍：期待北交所成為「中國版納斯達克」！ 2021/11/18 【北交所開市】瑞銀錢于軍：期待北交所成為「中國版納斯達克」！ 【名家看ATMX】追蹤名家及券商對新經濟股看法（新增：建銀趙文利及光銀林樵基看法） 2021/11/17 【名家看ATMX】追蹤名家及券商對新經濟股看法（新增：建銀趙文利及光銀林樵基看法） 【名家博覽場】後市點睇？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：林少陽對跑贏大市看法） 2021/11/17 【名家博覽場】後市點睇？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：林少陽對跑贏大市看法） 【名家談通關】追蹤名家對通關及本地經濟股看法（新增：C基金李浩德看法） 2021/11/17 【名家談通關】追蹤名家對通關及本地經濟股看法（新增：C基金李浩德看法） 【ESG機遇】瑞信黃翔：新能源汽車成未來大趨勢 2021/11/06 【ESG機遇】瑞信黃翔：新能源汽車成未來大趨勢 港股 人物專訪 方偉昌 新冠肺炎疫情 疫情 中國 保險公司 保險產品 保險行業 友邦保險（01299）