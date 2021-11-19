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【名家談保險股】霸菱方偉昌 友邦完勝同業

財金猛人追蹤 07:10 2021/11/19

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友邦保險 （01299） 自上周公布第三季業績後，股價整固。霸菱（Barings）中港股票投資總監方偉昌在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「中港上市的保險公司當中，友邦表現最好。」

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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