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【名家評周期股】李浩德談1%錯配

財金猛人追蹤 13:05 2021/11/20

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隨着全球貨櫃航運供需瓶頸問題舒緩，反映全球對礦產、糧食、煤炭、水泥等初級商品的需求的波羅的海乾貨指數（BDI）在過去一個月大幅回落，連帶航運股亦一同自高位回落。

專訪兩大專家 拆局中外形勢 詳見：【下一頁

疫情在全球肆虐，多地港口受到缺運輸工人、塞港等問題影響，加上須趕在美國感恩節、歐美的聖誕節假日購物旺季前，將貨物運到當地，搶貴貨櫃價格，令波羅的海乾貨指數大幅上升。不過，隨着供應旺季過去，加上貨櫃供應增加，令航運價格回落。

「C基金」基金經理、鵬格斯資產管理首席投資總監李浩德在接受《投資理財周刊》訪問時表示，之前已經減持航運股，最近亦見到BDI回落，主要因為供應多返。

只要有1%的供求mismatch，影響都可以好大。疫情之前，大部分工廠都係追求「just in time」，減少庫存；而家就追求「just in case」，要增強庫存，避免供應鏈中斷，而令產品短缺。

關於李浩德的投資心法，可點擊下圖觀看。

    點擊圖片放大
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李浩德指出，航運需求一度好強勁，是因為之前供應鏈受到疫情影響，導致工廠停工、港口堵塞等因素影響，不過而現在情況已經改善。

「過去一段時間貨櫃費升得好誇張，升到成1萬美元，不過近日回落，相信之後需求同運輸成本都會正常化。」他認為，航運股的周期性特點比較明顯，一旦疫情好轉，需求將放緩。

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記者：陳紫瑩

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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