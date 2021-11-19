【撈底股】教育股低殘 職業教育有潛力（附券商目標價） 研究報告 08:14 2021/11/19 分享： 內地近年發布多條條例規管教育行業，令不少相關股股價急挫，成為「低殘股」。不過，教育行業因政策重塑，切合市場需求的企業股價或可回升，投資者有機會「撈底」，當中可留意中國東方教育 （00667） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【增資200億】順豐發新股變「另類公投」 中外星級機構紛向王衛物流王國下注？（第二版） 2021/11/18 【增資200億】順豐發新股變「另類公投」 中外星級機構紛向王衛物流王國下注？（第二版） 【名家談保險股】霸菱方偉昌 友邦完勝同業 今日 【名家談保險股】霸菱方偉昌 友邦完勝同業 【名家看周期股】李浩德：航運供需，最終會正常化！ 今日 【名家看周期股】李浩德：航運供需，最終會正常化！ 你可能感興趣 【增資200億】順豐發新股變「另類公投」 中外星級機構紛向王衛物流王國下注？（第二版） 17:23 2021/11/18 【增資200億】順豐發新股變「另類公投」 中外星級機構紛向王衛物流王國下注？（第二版） 【名家談保險股】霸菱方偉昌 友邦完勝同業 今日 07:10 【名家談保險股】霸菱方偉昌 友邦完勝同業 【名家看周期股】李浩德：航運供需，最終會正常化！ 今日 07:30 【名家看周期股】李浩德：航運供需，最終會正常化！ 最新專欄文章 【潛力無限】 挖掘下一隻百倍股：康希諾2.0 今日 【潛力無限】 挖掘下一隻百倍股：康希諾2.0 【恒指季檢】中金嚴選13潛在新貴 1隻仲有季績催化（第二版） 2021/11/18 【恒指季檢】中金嚴選13潛在新貴 1隻仲有季績催化（第二版） 【元宇宙思考】馬化騰：互聯網一場大洗牌即將開始 2021/11/18 【元宇宙思考】馬化騰：互聯網一場大洗牌即將開始 【高息股】5間高息股未來一周除淨 股息率最高逾7厘（附表）（第二版） 2021/11/18 【高息股】5間高息股未來一周除淨 股息率最高逾7厘（附表）（第二版） 【騰訊500爭持】B站績弱 拖低騰訊（附11大行部署）（持績更新） 2021/11/18 【騰訊500爭持】B站績弱 拖低騰訊（附11大行部署）（持績更新） 中國市場 大行報告 市場動向 收購 撈底股 撈底 中國東方教育（00667） 教育股 教育行業 人民幣