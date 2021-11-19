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【炒低位反彈】 教育股靠重塑翻身?（附券商目標價）（第三版）

研究報告 17:25 2021/11/19

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內地近年發布多條條例規管教育行業，令不少相關股股價急挫，成為「低殘股」。不過，教育行業因政策重塑，切合市場需求的企業股價或可回升，投資者有機會「撈底」，當中可留意中國東方教育 （00667）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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