【炒低位反彈】 教育股靠重塑翻身?（附券商目標價）（第三版） 研究報告 17:25 2021/11/19 分享： 內地近年發布多條條例規管教育行業，令不少相關股股價急挫，成為「低殘股」。不過，教育行業因政策重塑，切合市場需求的企業股價或可回升，投資者有機會「撈底」，當中可留意中國東方教育 （00667） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【增資200億】順豐發新股變「另類公投」 中外星級機構紛向王衛物流王國下注？（第二版） 2021/11/18 【增資200億】順豐發新股變「另類公投」 中外星級機構紛向王衛物流王國下注？（第二版） 【名家談保險股】霸菱方偉昌 友邦完勝同業 今日 【名家談保險股】霸菱方偉昌 友邦完勝同業 【名家評周期股】李浩德談1％錯配 與拐點 今日 【名家評周期股】李浩德談1％錯配 與拐點 你可能感興趣 【增資200億】順豐發新股變「另類公投」 中外星級機構紛向王衛物流王國下注？（第二版） 17:23 2021/11/18 【增資200億】順豐發新股變「另類公投」 中外星級機構紛向王衛物流王國下注？（第二版） 【名家談保險股】霸菱方偉昌 友邦完勝同業 今日 13:03 【名家談保險股】霸菱方偉昌 友邦完勝同業 【名家評周期股】李浩德談1％錯配 與拐點 今日 17:30 【名家評周期股】李浩德談1％錯配 與拐點 最新專欄文章 【10X10倍升股】從疫苗布局 挖掘下隻百倍股 今日 【10X10倍升股】從疫苗布局 挖掘下隻百倍股 【雙十一戰報】京東輾壓阿里 市場跟紅頂白（第二版） 今日 【雙十一戰報】京東輾壓阿里 市場跟紅頂白（第二版） 【恒指季檢】中金嚴選13潛在新貴 1隻仲有季績催化（第二版） 2021/11/18 【恒指季檢】中金嚴選13潛在新貴 1隻仲有季績催化（第二版） 【元宇宙思考】馬化騰：互聯網一場大洗牌即將開始 2021/11/18 【元宇宙思考】馬化騰：互聯網一場大洗牌即將開始 【高息股】5間高息股未來一周除淨 股息率最高逾7厘（附表）（第二版） 2021/11/18 【高息股】5間高息股未來一周除淨 股息率最高逾7厘（附表）（第二版） 中國市場 大行報告 市場動向 收購 撈底股 撈底 中國東方教育（00667） 教育股 教育行業 人民幣