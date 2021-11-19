IPO潮掩至 港交所低吸

港股近期缺乏方向，大市交投亦每況愈下。多家外資大行近日先後以成交疲弱為由，下調港交所（00388）目標價。惟港交所股價一直展現強韌抗跌力，相信與投資者憧憬年底前IPO大軍掩至，有望刺激大市交投回升有關

...