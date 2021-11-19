IPO潮掩至 港交所低吸 名家專區 2021/11/19 分享： 港股近期缺乏方向，大市交投亦每況愈下。多家外資大行近日先後以成交疲弱為由，下調港交所（00388）目標價。惟港交所股價一直展現強韌抗跌力，相信與投資者憧憬年底前IPO大軍掩至，有望刺激大市交投回升有關 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 造車新勢力 顛覆覓機遇 2021/11/18 造車新勢力 顛覆覓機遇 透視中港美 - 峰會吹暖風 外資續回歸 2021/11/17 峰會吹暖風 外資續回歸 透視中港美 - 阿里績前窒步 空倉屢創新高 2021/11/16 阿里績前窒步 空倉屢創新高 透視中港美 - 美滙16個月高 恐阻港股反彈 2021/11/15 美滙16個月高 恐阻港股反彈 透視中港美 - 農夫山泉急飈 引發染藍尋寶 2021/11/13 農夫山泉急飈 引發染藍尋寶 港股 IPO 第二上市 香港交易所（00388） 中國移動（00941） 京東健康（06618） 網易－S（09999） 中國中免（滬：601888） 人民幣 美元