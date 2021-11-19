石藥仍偏低 復甦在明年 名家專區 2021/11/19 分享： 國企指數昨日下跌但守9000點，稍作整固後可以再尋頂，後向依然是中美關係所左右。至於石藥集團（01093）昨日公布三度季盈利增速放緩，下半年盈利料按預期倒退，但未來盈利複合增長可接近15%，石藥估值仍 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股回氣守50綫 擁抱政策新賽道（第四版） 2021/11/18 港股回氣守50綫 擁抱政策新賽道（第四版） 中字股實力談 - 藍月亮復甦 估值料上升 2021/11/18 藍月亮復甦 估值料上升 中字股實力談 - 指數重上保歷加中軸 港股尋頂走勢未結束（第四版） 2021/11/17 指數重上保歷加中軸 港股尋頂走勢未結束（第四版） 中字股實力談 - 康德高增長 貴得有道理 2021/11/17 康德高增長 貴得有道理 中字股實力談 - 港股短中綫齊發出買入訊號（第四版） 2021/11/16 港股短中綫齊發出買入訊號（第四版） 恒生中國企業指數 每股盈利 每股資產淨值 石藥集團（01093） 復星醫藥（02196） 翰森製藥 （03692） 人民幣 板塊