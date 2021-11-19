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石藥仍偏低 復甦在明年

名家專區 2021/11/19

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國企指數昨日下跌但守9000點，稍作整固後可以再尋頂，後向依然是中美關係所左右。至於石藥集團（01093）昨日公布三度季盈利增速放緩，下半年盈利料按預期倒退，但未來盈利複合增長可接近15%，石藥估值仍

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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