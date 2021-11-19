兩大因素拖低恒指 名家專區 2021/11/19 分享： 港股在連升多日後，昨迎來較大調整。下跌是由兩個因素促成，一是美股突然再炒通脹升溫，二是嗶哩嗶哩（09626）及百度（09888）業績差過市場預期，拖低科網股表現。 美股突再炒通脹升溫 美股炒通脹憂慮時不時 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 港股的獲利模式 2021/11/18 港股的獲利模式 交易講場 - 恒指季檢周五揭盅 誰能問鼎藍籌 2021/11/17 恒指季檢周五揭盅 誰能問鼎藍籌 交易講場 - 大摩較看好中國經濟 預期政策放寬 2021/11/16 大摩較看好中國經濟 預期政策放寬 交易講場 - 友邦季績遜預期 券商續唱好 2021/11/15 友邦季績遜預期 券商續唱好 交易講場 - 資金狂炒遊戲股 元宇宙遭官媒降溫 2021/11/13 資金狂炒遊戲股 元宇宙遭官媒降溫 港股 嗶哩嗶哩—SW（09626） 百度集團—SW（09888） 阿里巴巴－SW（09988） 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 京東集團—SW（09618） 美股 指數