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兩大因素拖低恒指

名家專區 2021/11/19

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港股在連升多日後，昨迎來較大調整。下跌是由兩個因素促成，一是美股突然再炒通脹升溫，二是嗶哩嗶哩（09626）及百度（09888）業績差過市場預期，拖低科網股表現。

美股突再炒通脹升溫

美股炒通脹憂慮時不時

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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港股 嗶哩嗶哩—SW（09626） 百度集團—SW（09888） 阿里巴巴－SW（09988） 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 京東集團—SW（09618） 美股 指數

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