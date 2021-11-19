港股在連升多日後，昨迎來較大調整。下跌是由兩個因素促成，一是美股突然再炒通脹升溫，二是嗶哩嗶哩（09626）及百度（09888）業績差過市場預期，拖低科網股表現。

美股突再炒通脹升溫

美股炒通脹憂慮時不時

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