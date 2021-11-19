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霸菱Martin Horne：經濟復甦 高息債好

名家專區 2021/11/19

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2021年是經濟強勁復甦的一年，雖然Delta變種新冠病毒擴散帶來不明朗因素、美國聯儲局縮減買債規模，以及中國市場利淡消息，令市場情緒積弱，但高收益債券及貸款於第三季均錄得溫和升幅，目前市場前景依然向

...

撰文 : Martin Horne 霸菱環球公共固定收益投資總監

欄名 : 名家觀點

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