霸菱Martin Horne：經濟復甦 高息債好 名家專區 2021/11/19 分享： 2021年是經濟強勁復甦的一年，雖然Delta變種新冠病毒擴散帶來不明朗因素、美國聯儲局縮減買債規模，以及中國市場利淡消息，令市場情緒積弱，但高收益債券及貸款於第三季均錄得溫和升幅，目前市場前景依然向 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : Martin Horne 霸菱環球公共固定收益投資總監 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 恒生投資薛永輝：中美峰會對港股正面 2021/11/18 恒生投資薛永輝：中美峰會對港股正面 NZS Capital：穩定幣審查啟示性大 2021/11/17 NZS Capital：穩定幣審查啟示性大 富達國際：雙十一購物節關鍵趨勢 2021/11/16 富達國際：雙十一購物節關鍵趨勢 行健資管顏偉華：ESG改善回報控風險 2021/11/12 行健資管顏偉華：ESG改善回報控風險 【名家拆局】 大和賴志文：PPI續攀升 礙人行推寬鬆政策（第二版） 2021/11/11 【名家拆局】 大和賴志文：PPI續攀升 礙人行推寬鬆政策（第二版） 中國 經濟 股票 貨幣政策 通脹 美國聯儲局 債券 加息 縮表 投資策略