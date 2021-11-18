Amazon英停收Visa 支付巨企地位動搖？ 國際 22:32 2021/11/18 分享： 談起信用卡支付，Visa是當之無愧的王者，在信用卡、扣帳卡市場，單單Visa就佔了半壁江山，實力強大如斯，最近卻摔了個大跤，亞馬遜（Amazon）宣布，明年1月19日起，停止接受英國發行的Visa信用卡。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 放水救市引發通脹之火 氣候變化加劇火勢 2021/11/17 放水救市引發通脹之火 氣候變化加劇火勢 踢走鮑威爾行嗎？ 儲局換帥可顯決心 2021/11/16 踢走鮑威爾行嗎？ 儲局換帥可顯決心 拜登打擊通脹 撤銷關稅為上策 2021/11/15 拜登打擊通脹 撤銷關稅為上策 通脹「海嘯」醞釀 拜登真正夢魘 2021/11/14 通脹「海嘯」醞釀 拜登真正夢魘 共和黨先拔頭籌 拜登強制打針告吹？ 2021/11/11 共和黨先拔頭籌 拜登強制打針告吹？ 你可能感興趣 放水救市引發通脹之火 氣候變化加劇火勢 16:05 2021/11/17 放水救市引發通脹之火 氣候變化加劇火勢 踢走鮑威爾行嗎？ 儲局換帥可顯決心 19:08 2021/11/16 踢走鮑威爾行嗎？ 儲局換帥可顯決心 拜登打擊通脹 撤銷關稅為上策 18:59 2021/11/15 拜登打擊通脹 撤銷關稅為上策 最新專欄文章 國金札記 - 通脹之火短期難滅 氣候變化火上加油 今日 通脹之火短期難滅 氣候變化火上加油 放水救市引發通脹之火 氣候變化加劇火勢 2021/11/17 放水救市引發通脹之火 氣候變化加劇火勢 國金札記 - 拜登力遏通脹失控 儲局換帥可顯決心 2021/11/17 拜登力遏通脹失控 儲局換帥可顯決心 踢走鮑威爾行嗎？ 儲局換帥可顯決心 2021/11/16 踢走鮑威爾行嗎？ 儲局換帥可顯決心 國金札記 - 拜登打擊通脹 撤關稅最直接 2021/11/16 拜登打擊通脹 撤關稅最直接 電子支付 脫歐 歐盟 信用卡 美國 WalMart Amazon