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Amazon英停收Visa 支付巨企地位動搖？

國際 22:32 2021/11/18

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談起信用卡支付，Visa是當之無愧的王者，在信用卡、扣帳卡市場，單單Visa就佔了半壁江山，實力強大如斯，最近卻摔了個大跤，亞馬遜（Amazon）宣布，明年1月19日起，停止接受英國發行的Visa信用卡。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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