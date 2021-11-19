  • 24°C
香港時間 : 20211119日 (週五) 14:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

啓德供應雖多 仍長賣長有

名家專區 14:00 2021/11/19

分享：

啓德新盤接連開售，當中戶型多元化，由開放式至4房均有提供，除受惠於「林鄭Plan」效應支持下，市區樓盤亦受投資者歡迎，特別以細單位的租金回報率較高，進可攻、退可守。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

啓德5地商轉住 發展商勢爭奪
2021/10/29
啓德5地商轉住 發展商勢爭奪
呎價2萬內 新界區的最後堡壘
2021/11/08
呎價2萬內 新界區的最後堡壘
多盤齊發 一手樓市愈戰愈勇
2021/11/09
多盤齊發 一手樓市愈戰愈勇

你可能感興趣

啓德5地商轉住 發展商勢爭奪
14:00 2021/10/29
啓德5地商轉住 發展商勢爭奪
呎價2萬內 新界區的最後堡壘
12:08 2021/11/08
呎價2萬內 新界區的最後堡壘
多盤齊發 一手樓市愈戰愈勇
13:56 2021/11/09
多盤齊發 一手樓市愈戰愈勇

最新專欄文章

專家樓論 - 一延再延的新居屋供應
今日
一延再延的新居屋供應
專家樓論 - 基金博撈底 睇中哪類物業
2021/11/18
基金博撈底 睇中哪類物業
專家樓論 - 原來樓市仲有短炒
2021/11/17
原來樓市仲有短炒
專家樓論 - 「工轉商」成風 商業樓面將大增
2021/11/16
「工轉商」成風 商業樓面將大增
專家樓論 - 上車起跳價 愈推愈高
2021/11/16
上車起跳價 愈推愈高
一手市場 九龍 MONACO ONE MONACO GRANDE MONACO 樓價 啟德 會德豐地產

下一篇文章

多賺了一百倍的舊愛!
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版