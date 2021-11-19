啓德供應雖多 仍長賣長有 名家專區 14:00 2021/11/19 分享： 啓德新盤接連開售，當中戶型多元化，由開放式至4房均有提供，除受惠於「林鄭Plan」效應支持下，市區樓盤亦受投資者歡迎，特別以細單位的租金回報率較高，進可攻、退可守。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 啓德5地商轉住 發展商勢爭奪 2021/10/29 啓德5地商轉住 發展商勢爭奪 呎價2萬內 新界區的最後堡壘 2021/11/08 呎價2萬內 新界區的最後堡壘 多盤齊發 一手樓市愈戰愈勇 2021/11/09 多盤齊發 一手樓市愈戰愈勇 你可能感興趣 啓德5地商轉住 發展商勢爭奪 14:00 2021/10/29 啓德5地商轉住 發展商勢爭奪 呎價2萬內 新界區的最後堡壘 12:08 2021/11/08 呎價2萬內 新界區的最後堡壘 多盤齊發 一手樓市愈戰愈勇 13:56 2021/11/09 多盤齊發 一手樓市愈戰愈勇 最新專欄文章 專家樓論 - 一延再延的新居屋供應 今日 一延再延的新居屋供應 專家樓論 - 基金博撈底 睇中哪類物業 2021/11/18 基金博撈底 睇中哪類物業 專家樓論 - 原來樓市仲有短炒 2021/11/17 原來樓市仲有短炒 專家樓論 - 「工轉商」成風 商業樓面將大增 2021/11/16 「工轉商」成風 商業樓面將大增 專家樓論 - 上車起跳價 愈推愈高 2021/11/16 上車起跳價 愈推愈高 一手市場 九龍 MONACO ONE MONACO GRANDE MONACO 樓價 啟德 會德豐地產