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【大市拆局】阿里績後券商齊削目標價 撈底先觀望（附大行最新目標）

財金 10:41 2021/11/19

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阿里巴巴（09988）上季經調整盈利大跌近四成，並因應宏觀經濟轉弱將全年收入指引由增長約三成，下調至20%至23%。業績大走樣引發股價今早隨美股ADS隔夜大跌，惟本港散戶撈底勇進，初步死守140元關。

阿里今早以140元裂口低開一成後，早段曾低見139.5元，與美股ADS隔夜收報143.6美元（1股ADS換8港股），折合約139.8元相約。

惟阿里低位引來散戶買盤空群而出，迅即在140元關集結2,400多個買盤，買盤多自來富途、耀才及中銀國際等散戶行。至上午9時47分，成交宗數已超越1萬宗；成交金額已達42億元，超越過去20個交易日的日均成交。

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散以千計散戶買盤支撐下，阿里股價早段暫守140元關。惟大行分析員近全日下調阿里目標價，短綫沽壓仍不容忽視。

彭博資料顯示，昨日阿里季績後已發表最近研報的8家券商中，有7家下調阿里目標價當中4家下調幅度逾一成。當中摩根大通將目標價由250元大削至205元，減幅達18%最高；最新目標價以瑞信的176元最低。

雖然所有券商仍維持對阿里「買入」或「跑贏大市」的投資評級，惟季績與市場預期反差太大，一地眼鏡之下沽壓相信有待消化。筆者傾向即使長遠看好，撈底仍宜多觀察1、2日美股交易，畢竟阿里美股日均成交較港股高出7、8倍，大戶定價風向並非本港散戶買盤所能逆轉。

撰文：劉德斌

 

欄名 : 大市拆局

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