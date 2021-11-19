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【大市拆局】阿里績後券商齊削目標價 撈底先觀望（附大行最新目標）（第二版）

財金 19:01 2021/11/19

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阿里巴巴 （09988） 上季經調整盈利大跌近四成，並因應宏觀經濟轉弱將全年收入指引由增長約三成，下調至20%至23%。業績大走樣引發股價今早隨美股ADS隔夜大跌，惟本港散戶撈底勇進，一度死守140元關。

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欄名 : 大市拆局

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買入 目標價 成交 美股 阿里巴巴－SW（09988） 港股 經濟 撈底

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