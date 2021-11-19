【大市拆局】阿里績後券商齊削目標價 撈底先觀望（附大行最新目標）（第二版） 財金 19:01 2021/11/19 分享： 阿里巴巴 （09988） 上季經調整盈利大跌近四成，並因應宏觀經濟轉弱將全年收入指引由增長約三成，下調至20%至23%。業績大走樣引發股價今早隨美股ADS隔夜大跌，惟本港散戶撈底勇進，一度死守140元關。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【恒指季檢】阿里百度B站季績齊走樣 科網巨企染藍打折扣（第二版） 今日 【恒指季檢】阿里百度B站季績齊走樣 科網巨企染藍打折扣（第二版） 【內房抽水】內房投資氣氛稍改善 房企抽水潮即再起（第二版） 2021/11/18 【內房抽水】內房投資氣氛稍改善 房企抽水潮即再起（第二版） 【大市拆局】Tesla沽盤漸消化 造車新勢力一湧而上 2021/11/17 【大市拆局】Tesla沽盤漸消化 造車新勢力一湧而上 【大行持倉解密】3大美資日日增倉騰訊 散戶千人沽限短綫升勢?（第二版） 2021/11/17 【大行持倉解密】3大美資日日增倉騰訊 散戶千人沽限短綫升勢?（第二版） 【大市拆局】騰訊升越500元關 憧憬恢復審批版號+手遊收入增（第二版） 2021/11/16 【大市拆局】騰訊升越500元關 憧憬恢復審批版號+手遊收入增（第二版） 買入 目標價 成交 美股 阿里巴巴－SW（09988） 港股 經濟 撈底