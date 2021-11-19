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【恒指季檢】阿里百度B站季績齊走樣 科網巨企染藍打折扣（第二版）

財金 19:16 2021/11/19

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恒指公司今日傍晚公布季度檢討結果前，阿里巴巴 （09988） 、百度 （09888） 及嗶哩嗶哩 （09626） （簡稱「B站」）季績與股價齊齊變形走樣，令原本染藍機會已不高的一眾科網巨企，入圍機會進一步打折扣。

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欄名 : 大市拆局

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