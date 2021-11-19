【恒指季檢】阿里百度B站季績齊走樣 科網巨企染藍機會再打折扣 財金 12:00 2021/11/19 分享： 恒指公司今日傍晚公布季度檢討結果前，阿里巴巴 （09988） 、百度 （09888） 及嗶哩嗶哩 （09626） （簡稱「B站」）季績與股價齊齊變形走樣，令原本染藍機會已不高的一眾科網巨企，入圍機會進一步打折扣。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【大市拆局】阿里績後券商齊削目標價 撈底先觀望（附大行最新目標） 今日 【大市拆局】阿里績後券商齊削目標價 撈底先觀望（附大行最新目標） 【內房抽水】內房投資氣氛稍改善 房企抽水潮即再起（第二版） 2021/11/18 【內房抽水】內房投資氣氛稍改善 房企抽水潮即再起（第二版） 【大市拆局】Tesla沽盤漸消化 造車新勢力一湧而上 2021/11/17 【大市拆局】Tesla沽盤漸消化 造車新勢力一湧而上 【大行持倉解密】3大美資日日增倉騰訊 散戶千人沽限短綫升勢?（第二版） 2021/11/17 【大行持倉解密】3大美資日日增倉騰訊 散戶千人沽限短綫升勢?（第二版） 【大市拆局】騰訊升越500元關 憧憬恢復審批版號+手遊收入增（第二版） 2021/11/16 【大市拆局】騰訊升越500元關 憧憬恢復審批版號+手遊收入增（第二版） 恒生指數 新經濟股 百度集團—SW（09888） 京東健康（06618） 農夫山泉（09633） 港股 京東集團—SW（09618） 百濟神州（06160）