【名家觀點】大和賴志文：拆局燃料通脹 樓市跌的打擊（第二版） 研究報告 11:14 2021/11/23 分享： 大和資本市場首席經濟師賴志文日前發表10月中國經濟數據報告，數據顯示市場氣氛得到改善，惟仍未激發市場信心，認為燃料通脹，以及房產市場低迷影響消費力。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【能源危機】能源短缺或延至明年中 增全球通脹風險（第二版） 2021/11/18 【能源危機】能源短缺或延至明年中 增全球通脹風險（第二版） 【2022前瞻】築底回升可期 恒指3萬點明年見（附明年精選板塊） 2021/11/19 【2022前瞻】築底回升可期 恒指3萬點明年見（附明年精選板塊） 【炒低位反彈】 教育股靠重塑翻身?（附券商目標價）（第三版） 2021/11/19 【炒低位反彈】 教育股靠重塑翻身?（附券商目標價）（第三版） 【10X10倍升股】從疫苗布局 挖掘下隻百倍股（第二版） 2021/11/19 【10X10倍升股】從疫苗布局 挖掘下隻百倍股（第二版） 你可能感興趣 【能源危機】能源短缺或延至明年中 增全球通脹風險（第二版） 15:20 2021/11/18 【能源危機】能源短缺或延至明年中 增全球通脹風險（第二版） 【2022前瞻】築底回升可期 恒指3萬點明年見（附明年精選板塊） 17:34 2021/11/19 【2022前瞻】築底回升可期 恒指3萬點明年見（附明年精選板塊） 【炒低位反彈】 教育股靠重塑翻身?（附券商目標價）（第三版） 17:25 2021/11/19 【炒低位反彈】 教育股靠重塑翻身?（附券商目標價）（第三版） 最新專欄文章 【車展show off】車展秀新車 車股實力比拼（附目標價參考）第二版 今日 【車展show off】車展秀新車 車股實力比拼（附目標價參考）第二版 【藍籌新貴】網易染藍背後 短期還有一個強勁催化劑？ 今日 【藍籌新貴】網易染藍背後 短期還有一個強勁催化劑？ 【開關預演】6大賭股齊上 只有1隻買得過 詳盡深入分析 2021/11/22 【開關預演】6大賭股齊上 只有1隻買得過 詳盡深入分析 【內房股】幾時到谷底要留意呢點（附券商目標價）（第三版） 2021/11/22 【內房股】幾時到谷底要留意呢點（附券商目標價）（第三版） 【京東追揸沽】績優兼染藍 大行點部署？ 2021/11/22 【京東追揸沽】績優兼染藍 大行點部署？ 中國市場 大行報告 市場動向 經濟 石油 電力 通脹 PPI 中國