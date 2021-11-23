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【名家觀點】大和賴志文：拆局燃料通脹 樓市跌的打擊（第二版）

研究報告 11:14 2021/11/23

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大和資本市場首席經濟師賴志文日前發表10月中國經濟數據報告，數據顯示市場氣氛得到改善，惟仍未激發市場信心，認為燃料通脹，以及房產市場低迷影響消費力。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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