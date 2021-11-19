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【升級浪潮】郭明錤有料到 「蘋果概念股」變身「元宇宙概念」？

財金猛人追蹤 16:22 2021/11/19

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「知名蘋果分析師」郭明錤預測，蘋果VR/AR頭戴裝置最快於2022年第四季推出，並預計Wi-Fi 6/6E/7將為「元宇宙」裝置無線化關鍵。早前隨Facebook改名的「元宇宙概念」熱炒，作為蘋果供應鏈的公司齊齊升級為「元宇宙概念股」？

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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