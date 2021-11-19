【升級浪潮】郭明錤有料到 「蘋果概念股」變身「元宇宙概念」？ 財金猛人追蹤 16:22 2021/11/19 分享： 「知名蘋果分析師」郭明錤預測，蘋果VR/AR頭戴裝置最快於2022年第四季推出，並預計Wi-Fi 6/6E/7將為「元宇宙」裝置無線化關鍵。早前隨Facebook改名的「元宇宙概念」熱炒，作為蘋果供應鏈的公司齊齊升級為「元宇宙概念股」？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 2021/11/15 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 你可能感興趣 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 00:01 2021/11/15 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 最新專欄文章 【增資200億】順豐發新股變「另類公投」 中外星級機構紛向王衛物流王國下注？（第二版） 2021/11/18 【增資200億】順豐發新股變「另類公投」 中外星級機構紛向王衛物流王國下注？（第二版） 【拜登難題】美前財長警告若未能解決這問題 特朗普可能將回朝？（第三版） 2021/11/16 【拜登難題】美前財長警告若未能解決這問題 特朗普可能將回朝？（第三版） 【追蹤鱷王】現金成垃圾 橋水達里奧大手掃阿里京東抗通脹？（第三版） 2021/11/15 【追蹤鱷王】現金成垃圾 橋水達里奧大手掃阿里京東抗通脹？（第三版） 【契媽股】連日減持輝瑞「食糊」 女股神套現轉追「誠哥股」？ 2021/11/12 【契媽股】連日減持輝瑞「食糊」 女股神套現轉追「誠哥股」？ 【基金檢閱】港股今年好難玩？ 中銀保誠一基金跑贏恒指兼有逾5%回報 2021/11/11 【基金檢閱】港股今年好難玩？ 中銀保誠一基金跑贏恒指兼有逾5%回報 經濟 瑞聲科技（02018） 舜宇光學科技（02382） 高偉電子（01415） 概念 元宇宙