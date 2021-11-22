【升級浪潮】郭明錤有料到 「蘋果概念股」變身「元宇宙概念股」後暴漲（第三版） 財金猛人追蹤 11:59 2021/11/22 分享： 「蘋果概念股」變身「元宇宙概念」唔講得笑！高偉電子 （01415） 於11月22日早上再升逾1成至10.44元，最高見10.46元創上市新高；兩家藍籌瑞聲 （02018） 及舜宇 （02382） 則分別升8%及4%。 本文將簡介「元宇宙概念」 蘋果推VR/AR頭戴裝置令相關零件供應鏈晉身「元宇宙概念」 是否所有蘋果概念股都兼備「元宇宙概念」？ ▼點擊圖片放大 +2 除了高偉電子，還有哪些蘋果概念股變身「元宇宙概念」？請成為付費會員繼續瀏覽 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 2021/11/15 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 你可能感興趣 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 00:01 2021/11/15 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 最新專欄文章 【增資200億】順豐發新股變「另類公投」 中外星級機構紛向王衛物流王國下注？（第二版） 2021/11/18 【增資200億】順豐發新股變「另類公投」 中外星級機構紛向王衛物流王國下注？（第二版） 【拜登難題】美前財長警告若未能解決這問題 特朗普可能將回朝？（第三版） 2021/11/16 【拜登難題】美前財長警告若未能解決這問題 特朗普可能將回朝？（第三版） 【追蹤鱷王】現金成垃圾 橋水達里奧大手掃阿里京東抗通脹？（第三版） 2021/11/15 【追蹤鱷王】現金成垃圾 橋水達里奧大手掃阿里京東抗通脹？（第三版） 【契媽股】連日減持輝瑞「食糊」 女股神套現轉追「誠哥股」？ 2021/11/12 【契媽股】連日減持輝瑞「食糊」 女股神套現轉追「誠哥股」？ 【基金檢閱】港股今年好難玩？ 中銀保誠一基金跑贏恒指兼有逾5%回報 2021/11/11 【基金檢閱】港股今年好難玩？ 中銀保誠一基金跑贏恒指兼有逾5%回報 經濟 瑞聲科技（02018） 舜宇光學科技（02382） 高偉電子（01415） 概念 元宇宙