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【內房股】幾時到谷底要留意呢點（附券商目標價）（第三版）

研究報告 16:55 2021/11/22

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內房風波不斷，有券商明言至暗時刻仍未到，要等待國企和城投大規模輸出才是「見底」，否則投資者可能還要等3至6個月才有機會「撈底」。投資者宜靜待時機，可留意內房股龍頭龍湖集團 （00960） 、碧桂園 （02007）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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