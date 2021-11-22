【內房股】幾時到谷底要留意呢點（附券商目標價）（第三版） 研究報告 16:55 2021/11/22 分享： 內房風波不斷，有券商明言至暗時刻仍未到，要等待國企和城投大規模輸出才是「見底」，否則投資者可能還要等3至6個月才有機會「撈底」。投資者宜靜待時機，可留意內房股龍頭龍湖集團 （00960） 、碧桂園 （02007） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【恒指季檢】阿里百度B站季績齊走樣 科網巨企染藍打折扣（第二版） 2021/11/19 【恒指季檢】阿里百度B站季績齊走樣 科網巨企染藍打折扣（第二版） 【2022前瞻】築底回升可期 恒指3萬點明年見（附明年精選板塊） 2021/11/19 【2022前瞻】築底回升可期 恒指3萬點明年見（附明年精選板塊） 【升級浪潮】郭明錤有料到 「蘋果概念股」變身「元宇宙概念股」後暴漲（第三版） 今日 【升級浪潮】郭明錤有料到 「蘋果概念股」變身「元宇宙概念股」後暴漲（第三版） 你可能感興趣 【恒指季檢】阿里百度B站季績齊走樣 科網巨企染藍打折扣（第二版） 19:16 2021/11/19 【恒指季檢】阿里百度B站季績齊走樣 科網巨企染藍打折扣（第二版） 【2022前瞻】築底回升可期 恒指3萬點明年見（附明年精選板塊） 17:34 2021/11/19 【2022前瞻】築底回升可期 恒指3萬點明年見（附明年精選板塊） 【升級浪潮】郭明錤有料到 「蘋果概念股」變身「元宇宙概念股」後暴漲（第三版） 今日 11:59 【升級浪潮】郭明錤有料到 「蘋果概念股」變身「元宇宙概念股」後暴漲（第三版） 最新專欄文章 【開關在即？】6隻賭股 只有銀娛值得買入 詳盡深入分析 今日 【開關在即？】6隻賭股 只有銀娛值得買入 詳盡深入分析 【名家觀點】大和賴志文：拆局燃料通脹 樓市跌的打擊 今日 【名家觀點】大和賴志文：拆局燃料通脹 樓市跌的打擊 【京東追揸沽】績優兼染藍 大行點部署？ 今日 【京東追揸沽】績優兼染藍 大行點部署？ 【油價回調】多國擬釋放石油儲備 可衝擊油價？（第三版） 2021/11/20 【油價回調】多國擬釋放石油儲備 可衝擊油價？（第三版） 【10X10倍升股】從疫苗布局 挖掘下隻百倍股（第二版） 2021/11/19 【10X10倍升股】從疫苗布局 挖掘下隻百倍股（第二版） 中國市場 大行報告 市場動向 收購 撈底 見底 目標價 行業 銀行