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中軟值得買 政務信息化

名家專區 2021/11/20

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國企指數「習拜會」後下跌，中期繼續受制20周綫和周綫保歷加通道中軸，築底走勢要回歸！但目前不妨擁抱政策股，尤其華為鴻蒙登場，加上中央推動政務信息化，都有助拉動中國軟件（00354）未來增長空間，估值有

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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