中軟值得買 政務信息化 名家專區 2021/11/20 分享： 國企指數「習拜會」後下跌，中期繼續受制20周綫和周綫保歷加通道中軸，築底走勢要回歸！但目前不妨擁抱政策股，尤其華為鴻蒙登場，加上中央推動政務信息化，都有助拉動中國軟件（00354）未來增長空間，估值有 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股今周臨尾香 回歸築底等撈貨（第四版） 2021/11/19 港股今周臨尾香 回歸築底等撈貨（第四版） 中字股實力談 - 石藥仍偏低 復甦在明年 2021/11/19 石藥仍偏低 復甦在明年 中字股實力談 - 港股回氣守50綫 擁抱政策新賽道（第四版） 2021/11/18 港股回氣守50綫 擁抱政策新賽道（第四版） 中字股實力談 - 藍月亮復甦 估值料上升 2021/11/18 藍月亮復甦 估值料上升 中字股實力談 - 指數重上保歷加中軸 港股尋頂走勢未結束（第四版） 2021/11/17 指數重上保歷加中軸 港股尋頂走勢未結束（第四版） 恒生中國企業指數 每股盈利 每股資產淨值 中國 美國 成交 港股 指數 銀行 服務